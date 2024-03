Erneut Einbrüche in Bungalows an der Talsperre Pöhl

Mögliche Zusammenhänge zwischen den Einbrüchen in der vergangenen Woche werden laut Polizei geprüft.

Altensalz.

An der Talsperre Pöhl sind weitere Einbrüche bekannt geworden. Darüber berichtete die Polizei. Zwischen Sonntag- und Mittwochnachmittag begaben sich Unbekannte in die Bungalowsiedlung Voigtsgrün. Sie drangen gewaltsam in zwei Bungalows ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Der Sachschaden liegt bei 1200 Euro. Bereits zwischen Samstagmittag und Montagfrüh waren Unbekannte in Bungalows an der Pöhl eingebrochen. Mögliche Zusammenhänge zwischen den Einbrüchen werden laut Polizei geprüft. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 03741 140 melden. Insbesondere Angaben zu Personen, die sich zur Tatzeit in der Bungalowsiedlung aufhielten und für die Einbrüche verantwortlich sein könnten, werden gesucht. (bju)