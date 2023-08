Einbruch in Modekaufhaus in Plauen

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Kaufhaus in der Plauener Innenstadt. Dort wurde hochwertige Kleidung gestohlen.

Unbekannte sind in ein Kaufhaus in der Plauener Altstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, muss sich die Tat im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen ereignet haben. Die Täter drangen demnach gewaltsam in ein Kaufhaus am Postplatz ein. Nach „Freie Presse“-Informationen handelt es sich um das Wöhrl-Modehaus. Aus dem...