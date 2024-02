Einbruch in Plauener Grundschule: Täter machen Beute

In der Nacht zum Dienstag drangen die Unbekannten gewaltsam ins Gebäude ein. Was bislang bekannt ist.

Plauen.

Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag in der Grundschule Kuntzehöhe Beute gemacht. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Schule und angrenzenden Hort und durchsuchten danach mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Apple Mac Books sowie mehrere Akkuschrauber. Zudem stahlen sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Stehlschaden wird auf knapp 8500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428-4480 zu melden. (bju)