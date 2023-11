Einbruch in Plauener Seniorenresidenz gibt der Polizei Rätsel auf

Derzeit ist unklar, wie es die Täter mitten in der Nacht geschafft haben, in das Innere des Gebäudes zu kommen. Im Büro wurden sie fündig.

Einbrecher hatten es zu Wochenbeginn in Plauen auf eine Seniorenresidenz abgesehen. Darüber berichtete am Dienstag die Polizei. Montagnacht brachen die noch unbekannten Täter in die Pro Seniore Residenz an der Erich-Ohser-Straße ein. Die Tatzeit soll kurz nach 3 Uhr liegen. Wie die Täter in das Innere des Gebäudes gelangten, gibt der Polizei...