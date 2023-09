Einbruch in Reuther Jugendclub

Am Wochenende waren Unbekannte in dem Jugendclub auf Beutezug. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Polizeieinsatz hat es am Wochenende im Weischlitzer Ortsteil Reuth gegeben. Unbekannte waren in den dortigen Jugendclub an der Bahnhofstraße eingebrochen, wie am Montag von der Polizei informiert wurde. Die Einbrecher nahmen mehrere Spielkonsolen und entsprechendes Zubehör im Wert von rund 2000 Euro mit. Zudem entstand am Gebäude ein...