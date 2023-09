Eine Frau hat in Plauen eine andere Autofahrerin bespuckt und beleidigt

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 19-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag von einer anderen Autofahrerin in Plauen bespuckt worden. Die 19-Jährige fuhr laut Polizei zwischen 15 und 15.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Kaiserstraße in Richtung Reißiger Straße und danach weiter durch die Stadt bis zur Lettestraße. Dabei befand sich hinter ihr ein schwarzer Ford Focus, der...