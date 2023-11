Elfjährige aus Plauen seit Donnerstagmorgen vermisst

Das Mädchen wollte mit dem Bus zur Schule nach Treuen, kam dort aber nicht an.

Seit Donnerstagmorgen wird die elfjährige Dalina Florentine K. aus Plauen vermisst. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, verließ sie die Wohnung ihrer Mutter am Chrieschwitzer Hang gegen 6.30 Uhr und wollte mit dem Bus zur Schule nach Treuen fahren. Dort kam das Mädchen nicht an und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Dalina Florentine...