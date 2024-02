Polizei in Plauen sucht einen Tatverdächtigen, der auffällige Kleidung trug

Ein Unbekannter hat das Landratsamt beschädigt. Nun gibt es Fahndungsfotos. Kann die auffällige Kleidung des Täters zur Aufklärung des Falls beitragen?

Plauen.

In Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung am Plauener Landratsamt ist die Polizei am Donnerstag mit Fahndungsfotos an die Öffentlichkeit gegangen. Sie erhofft sich dabei Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen, der von Überwachungskameras aufgenommen wurde. Der Unbekannte trug zur Tatzeit eine auffällige, orangefarbene Hose und eine dunkelblaue Jacke. Außerdem war er mit einer schwarzen Mütze und einem bunten, karierten Rucksack auf dem Rücken unterwegs. Der Mann könnte für Sachbeschädigung Ende Januar an der Schaufensterfront des Landratsamtes am Postplatz verantwortlich sein, von denen auch ein dort eingemietetes Versicherungsunternehmen und die Sparkasse Vogtland betroffen waren. Die Tat ereignete sich am Freitag, 26. Januar in der Zeit von 21.55 bis 21.59 Uhr. (bju)