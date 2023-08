Elsterberg: Neue Treppen für Laurentiuskirche

Auf dem Elsterberger Kirchplatz haben Bauarbeiten begonnen, die sich über zwei Jahre hinziehen werden. Was noch bis Weihnachten geschafft sein soll.

Die Sanierung des Kirchplatzes in Elsterberg hat begonnen. Das geschieht in zwei Bauabschnitten. Zuerst werden die fünf Treppen an den Eingängen ins Gotteshaus erneuert, dann erfolgt ein Neubau der Straße, die um das fast 180 Jahre alte Gebäude führt.