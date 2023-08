Ensemble Felix singt in Jocketa

Ein Männergesangsquintett ist am Samstag in der Kirche zu erleben.

Das Männergesangsquintett Felix ist am Samstag, ab 18.30 Uhr bei einer Sommermusik in die Dreifaltigkeitskirche von Jocketa zu hören. Gegründet wurde das Ensemble als Quartett in der Coronazeit von Landesposaunenwart Tommy Schab, als größere Bläserensemble nicht auftreten konnten. Bereits die erste Musik dieses Ensembles wurde zu einer...