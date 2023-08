Er reiste Hunderte Kilometer ins Vogtland: Warum ein „Drachenlord“-Hater in Plauen im Auto übernachtet

Es ist längst wieder Ruhe eingezogen an diesem Freitagmittag rund um das Eckhaus in Haselbrunn. Nur wenige Passanten sind auf der Straße im Plauener Norden unterwegs. Mutter und jugendlicher Sohn schlendern durch einen kleinen Park. „Drachenlord? Nie gehört.“ Zwei Handwerker kaufen sich noch schnell ein belegtes Brötchen in der nahen...