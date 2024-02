Wirbel um Drachenlord: Bis zu 35 Personen am Samstag vor Domizil des untergetauchten Youtube-Stars im Vogtland

Ein seit Jahren von Anti-Fans verfolgter ehemaliger Youtuber findet offenbar Gefallen am Vogtland. Nachdem er im Sommer in Plauen unterwegs war, hat er nun im Landkreis ein vorübergehendes Domizil gefunden.

Die Anwesenheit des sogenannten Drachenlords im Vogtland hat am Samstag erneut für Wirbel in einem Dorf gesorgt. Anti-Fans versammelten sich vor dem Gebäude, in dem sich die Bekanntheit aus der Internetszene aufhalten soll. Nach Informationen von „Freie Presse“ waren es bis zu 35 Leute, die sich zeitweilig in einer Traube vor dem Haus...