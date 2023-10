Erneut antisemitischer Vorfall: Gedenktafel für bekannten Plauener Juden beschmiert

Die Gedenktafel ist am Gebäude der VR Bank Bayreuth Hof an der Ecke Krausenstraße/Bahnhofstraße angebracht, dort lebte Goldberg bis zu seiner Verhaftung 1933. Unbekannte haben die Tafel mit schwarzem Edding beschmiert und einen antisemitischen Schriftzug angebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Volksverhetzung in Tateinheit mit gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Zeugen: Wer hat Personen beobachtet, die sich an der Tafel zu schaffen machten? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen.

Erneut gibt es in Plauen einen antisemitischen Vorfall. Nachdem zuletzt ein Israel-Solidaritäts-Plakat am Vogtlandtheater zerstört wurde und Unbekannte antisemitische und verfassungsfeindliche Schmierereien verbreitet hatten, trifft es nun eine Gedenktafel für Dr. Isidor Goldberg . Goldberg war ein bekannter Plauener Rechtsanwalt und Notar, der von den Nazis verfolgt wurde. 1943 wurde er ermordet.

Die Tafel ist an einem Bankgebäude angebracht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Volksverhetzung und sucht Zeugen. Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art in diesem Monat.

An diesem Haus an der Ecke Krausen-/Bahnhofstraße ist die Gedenktafel. Isidor Goldberg lebte dort bis 1933. Bild: Nancy Dietrich

Spezialfirma soll Schmiererei entfernen

Die Bank hat nun eine Firma beauftragt, die die Schmiererei mit einem Spezialmittel entfernen soll. Es gebe in dem Bereich immer wieder Ärger, so der Sprecher: „Leider wurden in der Vergangenheit sowohl unsere Hausfassade als auch die Vater-und-Sohn-Figuren beschädigt. Auch in diesen Fällen haben wir Anzeige erstattet und die Reinigung veranlasst.“

Die vom Plauener Bildhauer Hannes Schulze angefertigte Gedenktafel für Isidor Goldberg war 1996 an dem Bankgebäude angebracht worden. Ab 1912 hatte der frühere Stadtverordnete und Vorsteher der israelitischen Gemeinde in Plauen gewirkt. Schon in den 1920er-Jahren warnte Goldberg eindringlich vor der Gefahr des Faschismus. (nd)