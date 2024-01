Gedenktafel am Oberen Bahnhof in Plauen erneut beschmiert

Die Gedenktafel erinnert an den NS-Widerständler Paul Dittmann. Sie wurde nicht das erste Mal zum Ziel von Vandalismus.

Die Gedenktafel am Oberen Bahnhof in Plauen zu Ehren des Lokführers Paul Dittman wurde erneut Ziel von Vandalismus. Unbekannte übermalten den auf der Tafel angebrachten Ausruf „Nie wieder Faschismus!“ so, dass das Wort ‚nie‘ aus der Entfernung unkenntlich ist. Ein Zeuge meldete die Verunreinigung am Freitagvormittag, 10.45 Uhr der...