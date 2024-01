Erneut Hakenkreuzschmiererei an Fassade der Plauener Kita Am Rähnisberg

Immer wieder haben es Unbekannte auf die Kindertagesstätte abgesehen. Ermittlungen der Polizei liefen bislang stets ins Leere.

Zum wiederholten Male haben am Montag Unbekannte ein Wandbild an der Fassade der Plauener Kindertagesstätte Am Rähnisberg beschmiert. Unter anderem hinterließen sie ein Hakenkreuz. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Die Tatzeit...