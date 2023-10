Erneut Meerschweinchen in vogtländischem Wald entdeckt: Waldarbeiter finden ausgesetztes Haustier

Im Reusaer Wald sind Forstarbeiter auf eine Kleintierbox mit einem Meerschweinchen gestoßen. Es ist der zweite Kleintierfund binnen weniger Tage.

Auf ein ausgesetztes Kleintier sind Forstarbeiter am Dienstag im Reusaer Wald gestoßen. Das kleine Meerschwein habe in einer Box an einem Waldweg im Dickicht gestanden, berichtet die stellvertretende Leiterin des Plauener Tierheims, Andrea Raczek. „Die Arbeiter hätten die Box mit ihren schweren Gerätschaften beinahe überfahren. Erst im...