Im Wald gefunden: Plauener Tierheim sorgt sich um schwer verletztes Meerschwein

Glück im Unglück hatte ein kleines Meerschwein am Samstagvormittag. Das Tier wurde in einem Treuener Wäldchen gefunden und ins Tierheim nach Plauen gebracht. Noch ist unklar, ob es überlebt.

"So etwas kommt auch bei uns nicht oft vor", sagt die Plauener Tierheim-Mitarbeiterin Andrea Raczek, noch immer schockiert. Das kleine Meerschwein, das Raczek am Samstagvormittag entgegen genommen hat, sei in einem furchtbaren Zustand. Spaziergänger hatten das Tier in einem Treuener Wäldchen nahe der Gartenanlage "Schöne Aussicht" gefunden,...