Erneut Schmiererei an Kita in Plauen

Übers Wochenende ist es erneut zu geschmacklosen Schmierereien an einer Kindertagesstätte in Haselbrunn gekommen. Wie die Polizei jetzt meldete, fand die Sachbeschädigung zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen statt. Erst vor drei Wochen war das lustige Wandbild an der Fassade zur Zielscheibe rechtsradikaler Propaganda geworden. Nun haben...