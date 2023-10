Erstmals Hoffest und Markttag im Kröstauer Agrarbetrieb

Das Landwirtschaftsunternehmen im Vogtland hat erheblich in mehr Tierwohl und moderne Technik investiert. Nun will der Betrieb der Öffentlichkeit zeigen, was er geschaffen hat.

Am morgigen Samstag werden sich die Kühe und Kälber in den Kröstauer Stallungen sicher über den regen Besuch von Zweibeinern wundern. Denn erstmals lädt die Kröstauer Agrar Produktions- und Handels GmbH zum Hoffest auf ihr Betriebsgelände ein, verbunden mit Erntedank und Markttag.