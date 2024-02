Europäischer Bauernmarkt in Plauen: Auf diese neuen Spezialitäten können sich Besucher freuen

Mit 13 Ländern, 60 Ständen in einer damit vollen Markthalle und täglichem Bühnenprogramm startet der Europäische Bauernmarkt in sein 28. Jahr. Weitere Details wurden am Donnerstag vorgestellt.

Es kann losgehen. Die Stände sind aufgebaut. Ein Teil der Waren, die auf dem 28. Europäischen Bauernmarkt in der Veranstaltungshalle des Möbelhauses Biller in Plauen verkauft werden sollen, haben Speditionen bereits angeliefert. 20.000 Flyer sind gedruckt. Nächste Woche reisen die ersten Direktvermarkter, die oft 1000 und mehr Kilometer Weg...