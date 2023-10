Explosion in Plauen: Was war los?

An Briefkästen hatten sich Unbekannte am Sonntagabend an der August-Bebel-Straße zu schaffen gemacht. Der Knall war weithin hörbar.

(Plauen) Einen geschmacklosen Scherz haben sich Unbekannte am Sonntagabend an der August-Bebel-Straße in Plauen erlaubt. Während im Fernsehen von Kriegen berichtet wurde, Bilder von Explosionen und Bombeneinschlägen zu sehen waren, knallte es draußen laut. Was war passiert? Unbekannte hatten gegen 20.30 Uhr offenbar Pyrotechnik in einer...