„Fabrik der Fäden“ in Plauen fast fertig - doch was wird aus Plamag-Schätzen?

Das neue Erlebniszentrum in der Elsteraue dokumentiert die Textilgeschichte der Stadt. Doch es gab nicht nur diese. Auch Plamag und Vomag spielten eine große Rolle - und nun?

Die neue „Fabrik der Fäden“ wird im November im Weisbachschen Haus eröffnet. Sie stellt Plauens Textilgeschichte in den Mittelpunkt - doch es gab noch weit mehr als diese. Darauf machte SPD-Stadtrat Bernd Stubenrauch im Stadtrat aufmerksam. Er fragte an, was aus den Maschinenschätzen der einstigen Plamag wird. „Auch diese Tradition gilt...