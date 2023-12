Falsch ausgezahlte Flüchtlingshilfen im Vogtland: Was bei der Prüfung herauskam

Das Landratsamt hat an Ukrainer in 74 Fällen Möbelgeld für bereits möblierte Wohnungen ausgezahlt. Nachdem das bekannt wurde, prüfte die Behörde auch andere Hilfsleistungen an die Geflüchteten nach.

Im Vogtlandkreis sind rund 176.000 Euro für die Erstausstattung von Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge zuviel oder fälschlicherweise ausgezahlt worden. Das ist Ergebnis einer Überprüfung des Landratsamtes. Doch das ist noch nicht alles.