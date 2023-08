Fast vergessen: Als Radios aus Plauen im Westen gefragt waren

So bedeutend wie der Startschuss des Internets - so wichtig war vor etwas mehr als 100 Jahren die Geburtsstunde des Rundfunks: Die ersten drahtlosen Tonübertragungen waren eine Sensation - genau wie die Röhrenradios, die später in Plauen gebaut wurden. Das „Kulturfenster“ im Plauener Einkaufszentrum Kolonnaden präsentiert seit dieser Woche...