FDP-Vize Wolfgang Kubicki kehrt ins Vogtland zurück

Der Bundestagsvizepräsident wird Hauptredner beim Politischen Aschermittwoch der FDP Vogtland in Plauen. Wie man daran teilnehmen kann.

Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzende der FDP, kehrt ins Vogtland zurück: Als Mitglied des Bundestagspräsidiums war er mit diesem erst diese Woche zwei Tage in der Region unterwegs gewesen. Am 14. Februar wird er nun in der Plauener Festhalle als Hauptredner des Politischen Aschermittwochs der vogtländischen Liberalen erwartet -...