Flexen statt Englisch: Modellprojekt gegen Lehrermangel im Vogtland erinnert an Fach aus DDR-Zeiten

Die Oberschule in Pausa versucht seit diesem Schuljahr Stundenausfall ein Schnippchen zu schlagen, indem Schüler an einem Tag in der Woche in regionalen Firmen mitarbeiten. Älteren kommt das bekannt vor.

Brille auf, Gehörschutz rein, Flex an: Unter den Augen von Ausbilder Jens Görisch entgratet Lenny ein Metallteil. Funken sprühen. Auch im Herzen. Dass er den Winkelschleifer anwerfen darf, sei das Beste an den Praxistagen, sagt Lenny. Dass er Teile repariert, die gebraucht werden. Immer donnerstags steht der junge Mann jetzt sechs Stunden in...