Linhardt drückt auf die Tube: Pausaer Verpackungsspezialist schließt Ost-West-Lohnlücke und plant Neubau

Mehr als eine Million Aluminiumtuben verlassen die Produktion in Pausa jeden Tag. Warum Linhardt seit Kurzem im Osten den gleichen Lohn wie im Stammhaus in Bayern zahlt und jetzt erweitern will.

Der Aluminiumtubenhersteller Linhardt will sich im vogtländischen Pausa vergrößern. Das bestätigte Werksleiterin Julia Schröder im Gespräch mit „Freie Presse“. Das Unternehmen plant kommendes Jahr am vogtländischen Standort eine Investition von rund 17 Millionen Euro. Auf dem Gelände soll ein neues Verwaltungsgebäude entstehen, um in... Der Aluminiumtubenhersteller Linhardt will sich im vogtländischen Pausa vergrößern. Das bestätigte Werksleiterin Julia Schröder im Gespräch mit „Freie Presse“. Das Unternehmen plant kommendes Jahr am vogtländischen Standort eine Investition von rund 17 Millionen Euro. Auf dem Gelände soll ein neues Verwaltungsgebäude entstehen, um in...