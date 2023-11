Von Madrid nach Pausa: 16 junge Leute aus Spanien starten Job bei Linhardt

Chefin Julia Schröder hat in der Firma am Rand des Vogtlands viele unbesetzte Stellen. Nach zähem Suchen in der Region des Fachkräftemangels packt die junge Werksleiterin eine ungewöhnliche Idee an.

Die Koffer stehen unausgepackt in der Ecke. Erst später an diesem Tag werden Andres Gutierrez, Daniel Hernandez und Israel Garuacho sie in der möblierten Wohnung in Zeulenroda auspacken. Zuerst steht ein Firmenrundgang mit der Chefin an. Die jungen Männer aus Spanien sind „die Neuen“ beim Verpackungshersteller Linhardt. Der Betrieb ist der... Die Koffer stehen unausgepackt in der Ecke. Erst später an diesem Tag werden Andres Gutierrez, Daniel Hernandez und Israel Garuacho sie in der möblierten Wohnung in Zeulenroda auspacken. Zuerst steht ein Firmenrundgang mit der Chefin an. Die jungen Männer aus Spanien sind „die Neuen“ beim Verpackungshersteller Linhardt. Der Betrieb ist der...