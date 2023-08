Fondsgesellschaft übernimmt neuen Rewe-Standort in Plauen: Was passiert nach dem Eigentümerwechsel?

Die Nürnberger GRR Group hat das Nahversorgungszentrum in Chrieschwitz erworben und betont ihr langfristiges Engagement. Der Verkäufer aus Weimar hält nach einem weiteren Rewe-Standort Ausschau.

Nur neun Monate nach seiner Eröffnung wechselt das Nahversorgungszentrum in Plauen-Chrieschwitz seinen Besitzer. Die Zehentner & Seidel Unternehmensgruppe aus Weimar hat das Areal an der Äußeren Reichenbacher Straße mit den Großmietern Rewe, Takko und DM-Drogeriemarkt sowie einer bislang noch ungenutzten Gebäudehülle an die in Nürnberg...