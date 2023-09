Frau bei Unfall in Pöhl leicht verletzt

Die 64-Jährige nahm in Neudörfel einem VW-Fahrer die Vorfahrt.

Eine leicht verletzte Frau (Alte 64 Jahre) hat es am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in der Gemeinde Pöhl gegeben. Wie die Polizeidirektion Zwickau in ihrem Pressebericht vom Freitag mitteilt, ist dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. Gegen 11.30 Uhr befuhr die 64-Jährige mit ihrem Ford einen Weg bei der...