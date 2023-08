Frau tot in Plauener Wohnung gefunden: 45-jähriger Ehemann festgenommen

Im Juli war eine Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. Nun wurde der mutmaßliche Täter festgenommen.

Ein 45-Jähriger ist in Plauen in Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt festgenommen worden. Laut Polizei wird er verdächtigt, Ende Juli seine 37-jährige Ehefrau getötet zu haben, die sich von ihm getrennt hatte. Sie war am 29. Juli leblos in der zuvor gemeinsam bewohnten Wohnung im Stadtteil Chrieschwitz aufgefunden worden.