Freigabetermin für Behelfsbrücke in Barthmühle steht

Barthmühle.

Die neue Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer im Pöhler Ortsteil Barthmühle soll am Freitag nächster Woche, 14 Uhr, in Betrieb genommen werden. Das teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit. Das Viadukt, das die Kreisstraße 7880 über die Weiße Elster führt, war aufgrund von massiven Schäden am Fundament am 28. November vergangenen Jahres komplett gesperrt worden. Seither ist die Überquerung der Weißen Elster in diesem Bereich nur über die Brücke an der Rentzschmühle, Cossengrün und Trieb möglich. (cbo)