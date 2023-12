Fürs Abstimmen über das Motiv für die Plauener Glühweintasse 2024 liegen jetzt die Stimmzettel aus

Bis zum 19. Dezember besteht noch Gelegenheit, sich an der Abstimmung zu beteiligen.

Die Online-Abstimmung für das Motiv des Plauener Weihnachtstipfls 2024 läuft bereits seit Ende November. Nun kann auch direkt auf dem Weihnachtsmarkt per klassischem Stimmzettel über das Lieblingsmotiv abgestimmt werden, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch informierte. Die Abstimmkarten liegen in den Weihnachtsmarktbuden aus und können direkt...