Funkenflug bei Dacharbeiten

Kleingera.

Mehrere freiwilligen Feuerwehren mussten am Donnerstagnachmittag in den Elsterberger Ortsteil Kleingera ausrücken. Das Dach eines Wohnhauses hatte Feuer gefangen. Laut Polizei ging der Brand glimpflich aus. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag der "Freien Presse" sagte, war das Feuer bei Arbeiten am Dach des Hauses ausgebrochen. Demnach waren Teile des Daches offenbar wegen eines Funkenschlages in Brand geraten. Vor Ort konnten die Flammen mit einem Pulverlöscher schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die alarmierten freiwilligen Feuerwehren aus Kleingera, Elsterberg, Netzschkau und Coschütz waren mit insgesamt 29 Feuerwehrleuten vor Ort, sie mussten laut Polizei die Dachfläche lediglich noch kühlen, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern. Den Sachschaden am Haus schätzt die Polizei auf annähernd 7000 Euro. (su)