Gehweg am Plauener Neustadtplatz ab Montag gesperrt

Ab Montag wird der Gehweg an der Syrastraße in Höhe Neustadtplatz gesperrt. Grund dafür sind Umverlegungsarbeiten an einer Gasleitung im Rahmen der Sanierung der Neuen Elsterbrücke. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Fußgänger werden über die Hammer-, die Brückenstraße und den Neustadtplatz geführt. Die Sperrung dauert...