Gesperrte Straßen: Plauener Innenstadt am Sonntag fest in der Hand der Karnevalisten

Kraftfahrer müssen sich am Sonntag auf massive Verkehrseinschränkungen einstellen. Auswärtigen wird empfohlen, das Auto außerhalb der Innenstadt abzustellen.

Auf Grund des Karnevalsumzuges in Plauen kommt es am Sonntag zwischen 13 und circa 16 Uhr in der Stadt zu Verkehrseinschränkungen. Darauf hat der Verein Vogtländischer Carnevalisten hingewiesen. Das betrifft die Neundorfer Straße ab Westbahnhof sowie die Kreuzung Dittrichplatz bis zum Altmarkt. Bereits ab 10 Uhr besteht Parkverbot um den...