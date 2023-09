Gewaltvideo aus der Innenstadt von Plauen: Polizei ermittelt Verdächtige

Im Mai war ein Clip aufgetaucht, der eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen jungen Männern auf dem oberen Deck des Parkhauses der Stadt-Galerie zeigt. Nun scheint klar, wer dahinter steckt.

Der Handy-Clip war eine halbe Minute lang und zeigte eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern auf dem oberen Deck des Parkhauses der Stadt-Galerie am Hradschin in der Innenstadt von Plauen. In dem Video traktierten sich die beiden gegenseitig mit Faustschlägen gegen Kopf und Körper, eine Gruppe von annähernd sechs bis...