Gewerkschaftsbund facht in Plauen Diskussion neu an: Frauentag für alle

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert mehr Gleichberechtigung für Frauen. Um dieses Ziel zu verwirklichen, sind ab Donnerstag verschiedene Aktionen in Plauen geplant.

Was hat sich in Sachen Kindererziehung mit der Wende konkret geändert? Welche Vor- oder Nachteile erfuhren Frauen im Berufsalltag zur DDR- Zeiten? Und wäre ein Haushaltstag heute noch sinnvoll oder nicht eher diskriminierend? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die Ausstellung „Frauenarbeit - Frauenalltag - Frauenrechte“, die am...