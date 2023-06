Glockeneinhub in Theuma: Geläut wieder zurück in der Heimat

Alles läuft wie am Schnürchen. Erst hebt die kleine Glocke vom Boden ab und tritt ihre Reise in den Turm der Theumaer Maria-Magdalenen-Kirche an. Dann folgt die mittlere. Schließlich die große. Dabei trennen die Glockenwand nur wenige Millimeter von der Öffnung, also gerät das letzte Einsetzen zur Herausforderung. Fünf Minuten später ist auch der...