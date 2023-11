Graffitisprayer machen sich am Plauener Stadtbad zu schaffen

Dieses Mal kamen sie nicht unerkannt davon: Polizei kann in Tatortnähe zwei Verdächtige stellen.

Der Polizei in Plauen ist es dank der Hinweise von Anwohnern gelungen, zwei mutmaßliche Graffitisprayer zu stellen. Zeugen hatten am frühen Samstagvormittag über den polizeilichen Notruf gemeldet, dass zwei junge Männer das Stadtbad an der Hofer Straße mit Graffiti beschmieren und Müll herumwerfen würden. Keine fünf Minuten später waren...