Grundsteinlegung für neue Sporthalle

Plauen.

Das erste "Sport frei!" aus der neuen Dreifeldturnhalle am Plauener Lessing-Gymnasium rückt näher. Nachdem im Mai des vergangenen Jahres der erste Spatenstich stattfand, gehen die Bauarbeiten nun in die nächste Phase. Die Tiefbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Nun folgt die Grundsteinlegung. Wie die Stadtverwaltung berichtet, findet diese am nächsten Montag, 11 Uhr statt. Entstehen wird ein innovativer, multifunktionaler und nachhaltiger Bau für den Schul- und Vereinssport. Die dann größte Sporthalle Südwestsachsens ist für 2000 Zuschauer ausgelegt und für überregionale Wettkämpfe geeignet. Rund 16 Millionen Euro werden in dieses Vorhaben investiert. (bju)