Hakenkreuze und SS-Runen im Plauener Stadtzentrum entdeckt

Die Polizei ermittelt zu Schmierereien in der Plauener Altstadt und erbittet Zeugenhinweise.

Unbekannte haben in der Plauener Altstadt mehrere Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gesprüht. Darüber hat am Dienstag die Polizei berichtet. Entdeckt wurden die Schmierereien am Montag gegen 13.30 Uhr von Vertretern des gemeindlichen Vollzugsdienstes der Plauener Stadtverwaltung.