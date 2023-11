Heiß auf die Musical-Premiere von „Blues Brothers“: Sophie Hess ist das neue Gesicht am Plauener Theater

Singen kostet sie Überwindung und an Plauen liebt sie die direkte Art der Menschen: Die 28-jährige Sophie Hess gehört seit dieser Saison zum festen Schauspiel-Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau. Was sie in der Stadt bewegen will.

