Helios Vogtland-Klinikum Plauen: Spezialisierte Versorgung nach Herzstillstand erhöht Überlebenschancen

Das Plauener Krankenhaus wurde jetzt als Cardiac Arrest Zentrum rezertifiziert. Was heißt das?

Menschen, die in Folge eines Herz-Kreislaufstillstandes reanimiert werden müssen, sollen im Helios Vogtland-Klinikum größere Chancen haben zu überleben. Grund: Das Plauener Krankenhaus wurde jetzt als eines von nur drei Krankenhäusern in Sachsen und dem einzigen in Südwestsachsen als Cardiac Arrest Zentrum rezertifiziert. Diese Auszeichnung...