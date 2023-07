Hier gibt es Abkühlung an heißen Tagen: Die zehn schönsten Badestellen im Vogtland

Die Sommerglut zieht Abkühlungssuchende in Schwimmbäder und an die Talsperren im Vogtland. Wenn sich Handtuch an Handtuch auf den Liegewiesen reiht, lohnt es sich jedoch, eingetretene Pfade zu verlassen. Die Redaktion hat die zehn schönsten Fleckchen zusammengetragen. Mancher Geheimtipp verspricht echte Abkühlung.