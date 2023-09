Hier trifft sich die Welt: Plauener Folkherbst geht in eine neue Runde

Seit 30 Jahren kommt im Malzhaus die Elite der modernen Volksmusik zusammen. Aber altbacken ist das nicht. Wie es das Kulturzentrum schafft, die Veranstaltung für die Jugend attraktiv zu halten.

Die Musikrichtung Folk ist total altbacken, das hört sich doch heute kein Mensch mehr an. Oder? Das Plauener Malzhaus beweist, dass diese moderne Volksmusik sogar im Trend liegt. Denn laut Tommy Ziegenhagen, der in dem Kulturzentrum für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, verjüngt sich das Publikum derzeit. Und wenn am Samstag um 20 Uhr...