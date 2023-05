Hierfür gibt es eine Auszeichnung: Plauener Montessori-Oberschüler dürfen sich im Unterricht auch bewegen

Eigentlich fehlt nur noch das Schild an der Tür. Sobald die Uni Leipzig und das sächsische Kultusministerium das Zertifikat unterschrieben haben, darf sich die Montessori-Oberschule offiziell "Bewegte Schule" nennen. Doch auch ohne die angeschraubte Plakette geht es in der Bildungseinrichtung an der Anton-Kraus-Straße bereits rund.