Hildegard Lorbeer feiert in Plauen ihren 100. Geburtstag: Ihr Rezept für ein langes Leben

Solch ein Jubiläum zu feiern, ist nur wenigen Menschen vergönnt. Hildegard Lorbeer feiert am Samstag, 19. August, ihren 100. Geburtstag. Wie man vielleicht solch ein stolzes Alter erreichen kann.

„Ich habe nicht gedacht, dass ich das erlebe“, sagt sie. Aufrecht auf dem Stuhl sitzend, frisch frisiert und schick angezogen sieht man Hildegard Lorbeer nicht an, dass sie am Samstag 100 wird. Seit 2018 wohnt sie in der Pro Seniore Residenz in Plauen. „Ich fühle mich wohl hier, werde gut versorgt“, sagt die Jubilarin. Dass ihre Enkelin...