Hochwertige Kompletträder in Plauen gestohlen

Auf Beutezug waren unbekannte Täter in einem Autohaus in Plauen. Dabei entwendeten sie nicht nur teure Kompletträder. Was sonst noch fehlt.

Plauen. Diebe haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Hofer Vorstadt in Plauen zugeschlagen. Laut Polizeibericht entwendeten die noch unbekannten Täter die Radsätze von vier Mercedes-Fahrzeugen, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Brüderstraße standen. Den Angaben zufolge wurden die Fahrzeuge aufgebockt und die Räder demontiert. Zusätzlich entwendeten die Täter vier Kupferfallrohre vom Gebäude des Autohauses. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Personen, die im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Autohauses gemacht haben, werden gebeten, sich beim Plauener Polizeirevier unter der Telefonnummer 03741 140 zu melden. (florw)