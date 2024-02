Hochzeitsmesse in der Plauener Festhalle: Vegane Torten, Fotoboxen und Luftballonfiguren - das sind die Trends beim Heiraten

Wenn zwei Menschen heiraten, soll das der schönste Tag in ihrem Leben werden. Doch dies ist kein Selbstläufer, sondern bedarf einiger Vorbereitung. Inspirieren lassen können sich Verliebte noch bis Sonntag auf der Hochzeitsmesse in Plauen.

Verliebt, verlobt, verheiratet - in seltenen Fällen geht das so leicht. Meist erfordert eine Hochzeit jedoch viel Vorbereitung, oft wird der schönste Tag im Leben monatelang geplant. Doch egal, ob zwei Menschen mit einer Riesenschar an Gästen groß feiern wollen, ob es nur eine Mini-Festgesellschaft geben soll oder man am liebsten ganz allein...